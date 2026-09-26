Advertising
Social· 1 min citire
Accident în Arad. Cinci persoane implicate, o victimă transportată la spital
FOTO: Profimedia
Echipajele de intervenție au ajuns la locul accidentului, iar o persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 07:32Camerele de supraveghere și consilierea psihologică ar putea fi obligatorii în școli
- 20:43Teheranul oferă redeschiderea Ormuzului în schimbul unor concesii americane. China susține reluarea dialogului
- 19:51Temele îi copleșesc pe elevii români. Șase din zece spun că nu le pot rezolva fără ajutor
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arad și pe Google News