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Accident în Arad. Cinci persoane implicate, o victimă transportată la spital

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 26 sept. 2026, 10:58

Echipajele de intervenție au ajuns la locul accidentului, iar o persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Un accident rutier produs în municipiul Arad a mobilizat echipajele de intervenție după ce cinci persoane au fost implicate în eveniment. O persoană a necesitat îngrijiri medicale și a fost transportată la spital.

Serviciului de Ambulanță Județean Arad a intervenit pentru evaluarea și acordarea asistenței medicale persoanelor implicate.

Circulația în zona accidentului poate fi afectată temporar pe durata intervenției și a cercetării efectuate de autorități.

Ancheta urmează să clarifice condițiile în care s-a produs accidentul și dacă au existat factori care au contribuit la producerea acestuia.

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