Teheranul oferă redeschiderea Ormuzului în schimbul unor concesii americane. China susține reluarea dialogului

Iranul a transmis Statelor Unite, prin intermediari, un plan prin care Strâmtoarea Ormuz ar putea fi redeschisă în termen de șapte zile, dacă Washingtonul acceptă mai multe condiții.
Propunerea a fost prezentată de ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, la New York, în marja Adunării Generale a ONU, iar China a cerut la rândul său reluarea negocierilor și redeschiderea rutei maritime.
Ce cere Iranul în schimb
Potrivit lui Araghchi, Teheranul a prezentat șapte condiții pentru încetarea ostilităților și redeschiderea strâmtorii. Printre acestea se află oprirea tuturor operațiunilor militare din Orientul Mijlociu, inclusiv în Liban, pentru o perioadă de șapte zile.
Iranul solicită și deblocarea unor active iraniene estimate la aproximativ 12 miliarde de dolari, ridicarea sancțiunilor asupra petrolului iranian și eliminarea blocadei navale americane asupra porturilor sale.
În ultima zi a perioadei de șapte zile, Teheranul spune că ar redeschide Strâmtoarea Ormuz, iar negocierile cu Washingtonul ar urma să fie reluate.
China susține reluarea dialogului
China a transmis că sprijină reluarea negocierilor dintre Iran și Statele Unite și revenirea la mecanismele diplomatice existente. Beijingul a cerut, de asemenea, măsuri pentru redeschiderea cât mai rapidă a Strâmtorii Ormuz și pentru menținerea siguranței rutelor maritime internaționale.
Importanța strâmtorii pentru comerțul mondial este una dintre principalele mize ale negocierilor. Ruta maritimă este esențială pentru transporturile de petrol și gaze din regiune, iar blocarea traficului afectează atât aprovizionarea, cât și piețele energetice.
Planul iranian fusese transmis Statelor Unite prin intermediari încă din 16 septembrie, potrivit informațiilor furnizate de un oficial iranian. Teheranul susține că delegația sa prezentă la New York are autoritatea de a relua negocierile diplomatice cu Washingtonul.
De partea americană, un reprezentant al Casei Albe a confirmat existența unor discuții prin intermediari și le-a descris drept „pozitive și constructive”. Nu există însă, în acest moment, un acord final între cele două state.
Strâmtoarea Ormuz, punct central al conflictului
Teheranul condiționează redeschiderea strâmtorii de reducerea presiunii militare și de ridicarea blocadei asupra porturilor iraniene. Washingtonul și Iranul au interpretat diferit înțelegerile anterioare privind încetarea ostilităților și traficul prin această rută.
În prezent, negocierile urmăresc stabilirea unei formule prin care cele două părți să facă pași succesivi pentru reducerea tensiunilor. Redeschiderea Strâmtorii Ormuz este una dintre principalele teme aflate pe masa discuțiilor.