Accident pe A1 între Arad și Timișoara: cinci mașini implicate, șapte răniți

Publicat 16 oct. 2026, 07:53 Sursă Special Arad

Șapte persoane au fost transportate la spital după un accident rutier cu cinci autovehicule implicate, produs pe autostrada A1 între Arad și Timișoara în noaptea de duminică spre luni.

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