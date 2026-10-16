Accident pe A1 între Arad și Timișoara: cinci mașini implicate, șapte răniți

Șapte persoane au fost transportate la spital după un accident rutier cu cinci autovehicule implicate, produs pe autostrada A1 între Arad și Timișoara în noaptea de duminică spre luni.
Evenimentul s-a petrecut în jurul orei 00:40, iar pompierii militari din Arad au fost solicitați la fața locului la ora 01:00. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Arad, în coliziune au fost implicate trei autoturisme și două autoutilitare.
În cele cinci vehicule se aflau un total de 12 persoane. Șapte dintre ele au necesitat îngrijiri medicale și au fost transportate la spital pentru investigații și tratament de specialitate. La momentul intervenției, toate victimele erau conștiente și cooperante, iar printre ele nu se numărau minori.
La locul accidentului au intervenit forțe din Detașamentul de Pompieri Arad, cu o autospecială de intervenție, două ambulanțe SMURD și o autospecială pentru transportul personalului și al victimelor multiple. Echipajele au acordat sprijin persoanelor implicate și au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor.
Unul dintre vehicule a fost răsturnat, prezentând avarii vizibile. În apropierea locului evenimentului se afla un camion de mare tonaj. Circulația pe autostrada A1 a fost perturbată, iar traficul a fost deviat pe o rută ocolitoare pentru a permite desfășurarea operațiunilor de urgență.
Cauzele exacte ale producerii accidentului nu au fost stabilite oficial. Circumstanțele în care cele cinci autovehicule au fost implicate în coliziune urmează să fie clarificate de autoritățile competente.