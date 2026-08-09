Arafat, reacție la Realitatea PLUS: „Populația trebuie să nu acționeze în baza unor instigări pe TikTok”. Șeful DSU confirmă sancțiuni în cazul ambulanțierului care a oprit la piață

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a atras atenția în exclusivitate la Realitatea PLUS asupra reapariției în spațiul online a unor informații false privind așa-numita „ambulanță neagră”, subliniind impactul grav pe care astfel de dezinformări îl pot avea asupra siguranței publice.
Arafat a declarat că acest tip de zvon nu este unul nou, însă a fost readus în atenția publicului, fiind amplificat pe rețelele de socializare.
Arafat: „Povestea ambulanței negre este veche și falsă”
Oficialul DSU a subliniat că platformele sociale ar trebui să intervină pentru a limita răspândirea știrilor false, dar și că populația are obligația de a verifica informațiile din surse oficiale.
Acesta a avertizat că efectele unor astfel de dezinformări pot fi extrem de grave, făcând referire la un incident recent în care un ambulanțier a fost rănit și o ambulanță a fost scoasă din uz pentru cel puțin o lună, după ce persoane au reacționat pe baza unor informații false.
Arafat a insistat asupra nevoii de responsabilitate atât din partea platformelor online, cât și a cetățenilor, pentru a preveni incidentele generate de informații neverificate.
Povestea cu ambulanța neagră e una veche, nu este prima dată, doar că s-a reluat. Responsabilitatea este la toate nivelurile. În primul rând, rețelele de socializare care trebuie să oprească răspândirea unor astfel de știri false. În al doilea rând, noi să ne educăm, să căutăm știrile din surse oficiale, și să le comparăm, să vedem dacă apar în altă parte. Nu e suficient să apară pe TikTok sau pe Facebook dacă nu apare undeva o știre de asemenea gravitate, la poliție, în alte entități mass-media, înseamnă că este o știre falsă și nu trebuie crezută. Iar faptul că are asemenea impact o știre falsă este un lucru foarte grav. Populația trebuie să înțeleagă că să nu pornească în baza unor instigări pe Facebook, sau pe TikTok, sau pe orice rețea de socializare, fără să verifice despre ce este vorba. Deci aici avem un ambulanțier acum, care a trebuit operat, să vedem care va fi impactul asupra sănătății lui mai departe, avem un pacient care a fost pus în pericol, avem o ambulanță nouă care este scoasă din funcție, cel puțin o lună, o lună și ceva până este reparată. Deci toate aceste aspecte, pentru că unii au crezut ce scrie pe o rețea de socializare.
Amendă de 7.000 de lei în cazul ambulanțierului care a oprit la piață
În același context, Raed Arafat a confirmat și cazul ambulanțierului care ar fi oprit să facă cumpărături în timp ce transporta doi minori bolnavi. Potrivit acestuia, DSU a luat măsuri, iar șeful echipajului a fost sancționat cu o amendă de 7.000 de lei pentru mai multe abateri, inclusiv nerespectarea procedurilor de monitorizare și însoțire a pacienților.
Da, este adevărat cazul respectiv, noi am luat poziție, îl găsiți pe site-ul nostru de socializare, îl găsiți ca și comunicat din partea DSU, și s-au luat măsuri, a fost emisă o amendă de 7.000 lei către șeful echipajului pentru mai multe abateri, nu numai pentru că s-a oprit și au cumpărat pepene și legume și nu știu mai ce au cumpărat. Pentru că nu au respectat anumite proceduri și reguli de monitorizare, și însoțirea pacienților din ambulanță. Deci a fost echipa noastră și a luat măsuri în acest sens.
Noi aplicăm legea. Amenda se aplică conform legii. Normal că este acum și o cercetare disciplinară pe care o realizează serviciul de ambulanță, este posibil să se ia și alte măsuri. DSU-ul aplică măsurile care le prevede legea, și unde avem competență să le aplicăm.