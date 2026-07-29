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Arestat preventiv după ce a amenințat un polițist și familia acestuia
FOTO: Arhivă
Un bărbat din județul Arad, identificat cu inițialele M.L., a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru infracțiunea de ultraj.
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