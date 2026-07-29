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Arestat preventiv după ce a amenințat un polițist și familia acestuia

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Arad
Scris de Realitatea de Arad Publicat: 29 iul. 2026, 12:35

Un bărbat din județul Arad, identificat cu inițialele M.L., a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru infracțiunea de ultraj.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Chișineu-Criș au propus măsura, iar judecătorul de drepturi și libertăți a admis-o, aceasta aplicându-se începând cu data de 28 iulie 2026.

Potrivit probatoriului, pe 27 iulie 2026, în jurul orei 20:00, inculpatul l-ar fi amenințat pe agentul de poliție I.G.M., din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Chișineu-Criș, care se afla în timpul liber.

Amenințările ar fi avut legătură cu faptul că polițistul anunțase organele de ordine să intervină la un eveniment din centrul localității Berechiu, comuna Apateu. M.L. i-ar fi transmis că va merge la domiciliul acestuia împreună cu alte persoane, va intra în casă și îl va „rezolva”, atât pe el, cât și pe soția și copilul său, inducând astfel o stare de temere.

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