Avocată din Cluj și alți opt membri ai unei rețele de traficanți, reținuți după zeci de percheziții

Nouă persoane bănuite că făceau parte dintr-o rețea de trafic de droguri au fost reținute, fiind acuzate că au introdus substanțe interzise atât în România, cât și în penitenciare din țară. Printre cei vizați se numără și o avocată din Cluj, suspectată că ar fi sprijinit gruparea în activitatea infracțională.

Miercuri, anchetatorii au desfășurat zeci de percheziții în mai multe județe, operațiune în urma căreia au fost ridicate probe importante. Polițiștii au găsit cantități de substanțe interzise, instrumente folosite pentru porționarea drogurilor, cântare de precizie, telefoane mobile, documente și diverse dispozitive electronice.

De asemenea, au fost confiscați aproximativ 70.000 de lei și 7.000 de euro, iar un autoturism de lux a fost pus sub sechestru. Cei nouă suspecți au fost duși la audieri, iar ancheta continuă pentru documentarea întregii activități a rețelei.