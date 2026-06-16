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Bărbat din Arad, cercetat pentru încălcarea ordinului de protecție și agresiune

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Arad
Scris de Realitatea de Arad Publicat: 16 iun. 2026, 12:49

Un bărbat de 33 de ani din municipiul Arad a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva sa.

Acesta este acuzat că ar fi încălcat un ordin de protecție emis de Judecătoria Arad și că ar fi agresat fizic o femeie.

Potrivit anchetatorilor, incidentul ar fi avut loc în data de 14 iunie 2026, în jurul orei 04:50, pe bulevardul Revoluției din Arad. Bărbatul s-ar fi apropiat la mai puțin de 200 de metri de persoana vătămată, deși ordinul de protecție îi interzicea acest lucru. Ulterior, acesta ar fi tras-o de păr și ar fi lovit-o cu palma peste față.

În urma agresiunii, femeia a suferit leziuni traumatice care necesită una-două zile de îngrijiri medicale. Printre obligațiile impuse inculpatului se află și purtarea permanentă a unui dispozitiv electronic de supraveghere.

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