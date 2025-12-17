Carambol pe podul de la Cernavodă: șase mașini implicate, traficul blocat din cauza poleiului

Șase mașini implicate, traficul blocat din cauza poleiului

Circulația pe podul rutier de la Cernavodă a fost blocată miercuri dimineață, în urma unui carambol în care au fost implicate șase autoturisme ce circulau din sensuri opuse. Accidentul s-a produs pe un carosabil acoperit cu polei și s-a soldat exclusiv cu pagube materiale.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, la fața locului au fost mobilizate o autospecială de intervenție, precum și două echipaje medicale, aparținând SMURD și Serviciului de Ambulanță Județean Constanța. Traficul pe pod a fost restricționat temporar pentru gestionarea situației.

În cele șase autovehicule se aflau opt persoane, niciuna dintre acestea neavând nevoie de îngrijiri medicale.

Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a precizat că polițiștii din cadrul Poliției orașului Cernavodă au fost sesizați în jurul orei 07:40, prin apel la 112, cu privire la producerea accidentului.

„Din primele verificări a reieșit faptul că, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, respectiv ceață și polei format pe carosabil, a avut loc o tamponare între 6 autovehicule, care circulau din sensuri opuse. Evenimentul rutier s-a soldat cu pagube materiale”, se arată în comunicatul IPJ Constanța.

Polițiștii au contactat reprezentanții autorităților locale, fiind solicitată intervenția utilajelor pentru împrăștierea materialului antiderapant pe carosabil.

Totodată, IPJ Constanța le recomandă șoferilor să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze distanța de siguranță și să evite manevrele bruște.

De asemenea, autovehiculele trebuie să fie echipate cu anvelope adecvate sezonului, iar sistemele de iluminare, climatizare și dezaburire să funcționeze corespunzător.