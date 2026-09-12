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CSM reduce numărul de dosare pentru judecători
Foto: Arhivă
Noul sistem de normare a muncii promite un act de justiție mai calitativ și un volum de lucru echilibrat în instanțe.
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