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Decizie la Moscova: Rusia expulzează un angajat al Ambasadei României
FOTO: Arhivă
Ministerul rus de Externe declară „persona non grata” un diplomat român, acțiunea fiind o măsură de retorsiune
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