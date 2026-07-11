Drama pensionarilor din România: pensii sub 3.000 de lei și tot mai puțini angajați care susțin sistemul

Publicat 11 iul. 2026, 17:27 Sursă Realitatea.net

Situația economico-socială este resimțită tot mai puternic de pensionari, mai ales în contextul în care pensiile nu au fost indexate. Diferențele dintre județe sunt mari: în unele zone, pensia medie depășește 4.000 de lei, în timp ce în altele rămâne sub 3.000 de lei, potrivit Realitatea PLUS.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre pensionari romaniasalarii romania