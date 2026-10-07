Exerciții militare la Arad pe 7 și 14 octombrie. Semnalele sonore nu reprezintă un pericol

Exerciții militare la U.M. 01249 Arad, pe 7 și 14 octombrie. Semnalele sonore vor putea fi auzite în zonele apropiate, dar nu reprezintă un pericol.
Locuitorii din zonele aflate în apropierea Unității Militare 01249 din Arad vor putea auzi semnale sonore neobișnuite în zilele de 7 și 14 octombrie 2026. Reprezentanții unității anunță că sunetele fac parte dintr-un exercițiu militar planificat și nu indică o situație de urgență.
Activitățile de pregătire se vor desfășura în ambele zile, în intervalul 09:00-11:00, și urmăresc antrenarea personalului pentru creșterea capacității de reacție în diferite situații.
Exerciții militare la Arad în 7 și 14 octombrie
Potrivit reprezentanților U.M. 01249 Arad, militarii vor desfășura activități de instruire miercuri, 7 octombrie, și miercuri, 14 octombrie.
Programul anunțat este:
În timpul exercițiilor vor fi utilizate semnale sonore specifice activităților de pregătire militară, care pot fi auzite și în zonele din apropierea unității.
De ce se aud semnale sonore în Arad
Semnalele acustice fac parte din scenariul exercițiilor și sunt utilizate pentru instruirea personalului.
Reprezentanții unității militare precizează că activitățile sunt planificate și organizate în scopul menținerii și dezvoltării nivelului de pregătire, precum și pentru îmbunătățirea capacității de reacție în diferite situații.
Prin urmare, sunetele care vor putea fi auzite în timpul exercițiilor nu reprezintă o alarmă reală pentru populație.
Locuitorii din apropierea unității militare sunt sfătuiți să nu intre în panică
Persoanele care locuiesc în apropierea U.M. 01249 Arad este posibil să audă semnalele sonore pe durata celor două sesiuni de instruire.
Autoritățile militare transmit că acestea sunt parte a exercițiului și nu indică existența unui pericol pentru populație.
Activitățile de acest tip fac parte din procesul normal de pregătire a structurilor militare. Ministerul Apărării Naționale anunță, la nivel național, peste 100 de exerciții planificate pentru anul 2026, acestea având ca obiective principale menținerea nivelului de pregătire, creșterea capacității de reacție și consolidarea interoperabilității cu forțele aliate.
Când vor putea fi auzite semnalele sonore
Pentru locuitorii din Arad, cele mai importante informații sunt:
7 octombrie 2026, între orele 09:00 și 11:00
14 octombrie 2026, între orele 09:00 și 11:00
În aceste intervale, semnalele sonore asociate exercițiilor militare pot fi auzite în zonele din vecinătatea unității.
Exercițiile militare sunt activități planificate
Exercițiile urmăresc pregătirea personalului și testarea capacității de reacție în diferite scenarii. Activitatea de la Arad se înscrie în programul mai larg de instruire al Armatei României, care include în 2026 exerciții naționale și aliate.
Important: semnalele sonore care vor putea fi auzite în Arad pe 7 și 14 octombrie sunt asociate exercițiilor militare și nu reprezintă un motiv de alarmare pentru populație.