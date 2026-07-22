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Franța interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale

Franța interzice accesul copiilor la rețelele sociale

Franța interzice accesul copiilor la rețelele sociale

Realitatea de Arad
Scris de Realitatea de Arad Publicat: 22 iul. 2026, 07:55

Franța interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale. Astfel, devine prima țară din Uniunea Europeană care va implementa o lege în acest sens. De la 1 septembrie, copiii nu vor mai avea voie să își facă un cont pe platforme precum TikTok sau Instagram.

Legea a fost intens susținută și promovată de președintele Emmanuel Macron și a trecut de parlament cu un vot covârșitor. Mai întâi, a fost aprobată de către Senat, iar apoi membrii Adunării Naționale au adoptat proiectul cu 279 de voturi pentru și 81 împotrivă.

De asemenea, conturile copiilor sub 15 ani nu vor mai fi funcționale deloc din ianuarie 2027. 

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