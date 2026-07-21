O premieră pentru presa românească: cercetare de la Realitatea Plus, recunoscută la nivel internațional

Publicat 21 iul. 2026, 17:26 Sursă Realitatea PLUS

Ana Maria Păcuraru — jurnalist Realitatea Plus și coordonator al institutului de cercetare INSOMAR — a publicat, alături de o echipă academică de prim rang, un white paper privind vulnerabilitatea României la manipularea informațională străină.

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