Publicat 24 nov. 2026, 10:36 Sursă realitatea.net

MAE a emis o atenționare de călătorie pentru Portugalia. Greva mecanicilor de locomotivă din 24-27 noiembrie afectează circulația trenurilor.

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