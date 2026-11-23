Aproape trei sferturi dintre tinerii români ar lua în calcul plecarea din țară pentru salarii mai mari
Populație România
72% dintre tinerii români ar lua în calcul mutarea pentru salarii mai mari și oportunități profesionale. Cei mai mulți preferă o altă țară din UE.
Potrivit studiului „Young Money Matters 2026”, realizat de Cook Communications, 72% dintre românii cu vârste între 18 și 35 de ani ar fi dispuși să se mute pentru a obține venituri mai mari sau pentru a beneficia de perspective profesionale mai bune.
Dintre cei care iau în calcul relocarea, 60% ar prefera o altă țară din Uniunea Europeană, în timp ce 34% s-ar orienta către o altă regiune a României. Rezultatele indică o deschidere tot mai mare a tinerilor către schimbarea locului de trai în căutarea unor condiții economice și profesionale mai avantajoase.
Aproape trei sferturi dintre tineri se gândesc la relocare
Disponibilitatea de a se muta este una dintre concluziile importante ale cercetării din 2026. Pentru mulți tineri, un salariu mai bun și șansele de dezvoltare profesională reprezintă motive suficiente pentru a lua în calcul plecarea din localitatea în care locuiesc.
Preferința pentru o destinație din Uniunea Europeană este mai pronunțată decât opțiunea mutării în interiorul României. Astfel, șase din zece tineri deschiși relocării ar alege un alt stat membru al UE, în timp ce aproximativ o treime ar prefera să se stabilească într-o altă regiune a țării.
Este important de precizat că procentul de 72% nu reprezintă numărul tinerilor care au decis să emigreze, ci proporția celor care ar lua în considerare o asemenea schimbare dacă ar avea oportunități mai bune.
Economiile, o problemă pentru tinerii din România
Deși sunt atrași de posibilitatea unor venituri mai mari, mulți tineri se confruntă cu dificultăți financiare care le limitează opțiunile.
Studiul arată că 60% dintre respondenți au economii suficiente pentru cel mult o lună de cheltuieli. Mai mult, 36% nu au deloc un fond de rezervă pentru situații neprevăzute.
Sprijinul financiar din partea familiei rămâne, de asemenea, important. Jumătate dintre tinerii participanți la cercetare declară că primesc ajutor financiar de la părinți sau de la alte rude.
Aceste date evidențiază un paradox: deși o mare parte dintre tineri ar fi dispuși să se mute pentru un trai mai bun, tocmai lipsa resurselor financiare poate face dificilă realizarea acestui plan.
România, printre țările europene cu cele mai multe probleme privind integrarea tinerilor pe piața muncii
Datele statistice europene indică probleme importante și în ceea ce privește accesul tinerilor la educație și la piața muncii.
Potrivit Eurostat, în 2025, 19,2% dintre tinerii români cu vârste între 15 și 29 de ani nu aveau un loc de muncă și nu urmau studii sau cursuri de formare profesională. Procentul este considerabil peste media Uniunii Europene, de 11%.
Totodată, doar 72,7% dintre absolvenții recenți din România aveau un loc de muncă în 2025, comparativ cu 83% la nivel european.
Perspectivele demografice ridică alte semne de întrebare. Un raport OCDE din 2026 estimează că populația României cu vârste între 20 și 64 de ani ar putea scădea de la 11,1 milioane de persoane în 2024 la aproximativ 8,5 milioane în 2050.
În acest context, atragerea și păstrarea tinerilor pe piața muncii reprezintă o provocare importantă pentru economia României.
Cum a fost realizat studiul Young Money Matters 2026
Cercetarea „Young Money Matters 2026” este realizată anual de Cook Communications și analizează situația financiară, veniturile, economiile și perspectivele profesionale ale tinerilor din România, Polonia și Cehia.
În România, sondajul a fost efectuat pe un eșantion de 1.000 de persoane cu vârste între 18 și 35 de ani. Interviurile online au fost realizate în perioada 1-16 iunie 2026 de compania 3Gem Media Group, pe baza unui chestionar elaborat de Cook Communications.
Rezultatele arată că oportunitățile profesionale și nivelul veniturilor influențează tot mai mult planurile de viitor ale tinerilor, iar posibilitatea relocării rămâne o opțiune pentru o proporție importantă dintre aceștia.
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