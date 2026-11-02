IGSU: Peste 1.500 de mașini au luat foc anul acesta. Ce sfaturi dau pompierii pentru sezonul rece

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a raportat 1.555 de incendii la autovehicule în primele nouă luni ale anului 2026, o medie de aproape șase cazuri pe zi.
Instituția a comunicat aceste date luni, subliniind că scăderea temperaturilor și utilizarea mai frecventă a sistemelor de încălzire pot evidenția defecțiuni tehnice periculoase. Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, când au fost înregistrate 1.574 de incendii, numărul cazurilor este ușor inferior, diferența fiind de doar 19 evenimente.
Pompierii atrag atenția că pregătirea autoturismului pentru iarnă nu se limitează la schimbarea anvelopelor. Este necesară verificarea periodică a instalației electrice, a sistemelor de încălzire și ventilație într-un service autorizat, pentru remedierea problemelor înainte de agravarea acestora.
Șoferii pot identifica semne de alarmă fără o verificare tehnică detaliată: miros de plastic încins sau de combustibil, lumini care pâlpâie și siguranțe electrice care se ard în mod repetat. IGSU avertizează asupra improvizațiilor la instalația electrică și a utilizării dispozitivelor de încălzire neomologate.
Reguli de siguranță în caz de incendiu
Stingătorul din dotarea autoturismului trebuie să fie funcțional, în termenul de valabilitate și accesibil rapid. În cazul izbucnirii unui incendiu, primul pas este oprirea imediată a vehiculului într-un loc sigur, urmată de oprirea motorului și evacuarea tuturor pasagerilor.
Persoanele trebuie să se îndepărteze de autovehicul și să apeleze numărul unic de urgență 112. IGSU recomandă să nu se întoarcă nimeni în mașină pentru recuperarea bagajelor sau a altor obiecte.
Un aspect critic privește incendiile din compartimentul motor. Dacă de sub capotă este vizibil fum sau flăcări, șoferul nu trebuie să ridice capacul, deoarece aerul pătruns brusc poate intensifica arderea, iar căldura poate provoca arsuri grave. Pompierii insistă că stingerea incendiului nu trebuie încercată atunci când focul se extinde sau intervenția ar pune în pericol viața persoanelor aflate în apropiere.