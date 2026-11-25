Publicat 25 nov. 2026, 10:14 Sursă Realitatea.net

Maternitatea din Arad, care funcționează ca secție a Spitalului Clinic Județean de Urgență, a rămas fără căldură din cauza unor lucrări la rețeaua de termoficare a orașului. Conducerea unității medicale susține că nu a fost informată în prealabil despre întreruperea furnizării agentului termic, iar pacientele au fost mutate în saloane dotate cu aparate de climatizare. Situația a stârnit revolta prefectului județului Arad, Marius Sulincean, care a cerut remedierea urgentă a problemei.

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