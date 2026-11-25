Maternitatea din Arad, care funcționează ca secție a Spitalului Clinic Județean de Urgență, a rămas fără căldură din cauza unor lucrări la rețeaua de termoficare a orașului. Conducerea unității medicale susține că nu a fost informată în prealabil despre întreruperea furnizării agentului termic, iar pacientele au fost mutate în saloane dotate cu aparate de climatizare. Situația a stârnit revolta prefectului județului Arad, Marius Sulincean, care a cerut remedierea urgentă a problemei.
Mamele au fost mutate în alte saloane din cauza frigului
Problemele au început marți, 24 noiembrie, când pacienții și personalul medical au constatat că toate caloriferele erau reci. Reprezentanții spitalului au fost nevoiți să mute mamele în saloane în care există aparate de climatizare, reușind să mențină o temperatură de 20-21 de grade Celsius. Nou-născuții nu au fost afectați, deoarece se află într-o aripă a maternității care dispune de centrală termică proprie, pe gaz.
Situația persistă și miercuri, când furnizorul de energie termică a informat telefonic unitatea medicală că lucrările vor continua până în jurul orei 13:00. În prezent, gradul de ocupare a paturilor din maternitate este de aproximativ 80%. Până la reluarea furnizării agentului termic, încălzirea saloanelor va fi asigurată cu ajutorul aparatelor de climatizare.
Prefectul județului Arad cere explicații pentru situația din maternitate
Prefectul Marius Sulincean a criticat modul în care au fost organizate lucrările la rețeaua de termoficare. Acesta a discutat cu directorul companiei care asigură furnizarea agentului termic în oraș și i-a cerut să remedieze de urgență situația. Totodată, prefectul a anunțat că va solicita explicații privind măsurile luate pentru a asigura continuitatea încălzirii în unitatea medicală.
Prefectul a subliniat că siguranța mamelor și a copiilor trebuie să fie mai presus de orice dificultate tehnică sau administrativă. Acesta a atras atenția că în maternitate se află inclusiv copii veniți pe lume de numai câteva ore. Oficialul a transmis că arădenii așteaptă responsabilitate, profesionalism și servicii publice funcționale, nu scuze și justificări, conform Agerpres.
Primăria susține că întreruperea căldurii a fost anunțată pe Facebook
Reprezentanții Primăriei Arad susțin că furnizorul de energie termică, Arad Energy, a publicat un anunț privind desfășurarea lucrărilor încă de luni, 23 noiembrie, pe pagina sa de Facebook. Este vorba însă despre o pagină nouă, compania fiind înființată recent de municipalitate, după modernizarea CET Hidrocarburi. Conducerea spitalului susține că nu a fost anunțată direct, astfel încât să poată lua măsuri din timp.
Întreruperea furnizării agentului termic a afectat 12 străzi din zona centrală a municipiului, începând de marți dimineață, de la ora 08:00. Potrivit anunțului inițial, lucrările de cuplare a conductelor de pe magistrala M2 ar fi trebuit să se încheie la ora 18:00. Furnizarea căldurii urma să fie reluată treptat, până în jurul orei 22:30.
Probleme cu încălzirea în unitățile medicale și în alte orașe din România
Aradul nu este singurul municipiu în care unitățile medicale se confruntă cu probleme privind încălzirea în această perioadă. Săptămâna trecută, aproximativ 14.000 de apartamente și mai multe instituții publice din Drobeta-Turnu Severin nu beneficiau de agent termic, din cauza dificultăților financiare ale sistemului centralizat de termoficare. Printre unitățile afectate se numărau maternitatea și Spitalul de Pneumologie, unde încălzirea era asigurată temporar prin surse electrice.