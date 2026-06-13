Nicușor Dan depune o coroană de flori în memoria victimelor Mineriadei

Nicușor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul din Piața Universității. Gestul președintelui are loc în contextul în care, în această săptămână, a fost promulgată legea prin care data de 15 iunie este instituită ca Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 1990.
Nicușor Dan, în Piața Universității
Președintele României, Nicușor Dan, a depus o coroană de flori în memoria victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990, într-un gest simbolic care marchează unul dintre cele mai sensibile momente din istoria postdecembristă a țării.
Evenimentul are loc într-un context cu o puternică încărcătură istorică, după ce, în această săptămână, a fost promulgată legea prin care data de 15 iunie a fost declarată oficial Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990 și a Represiunii Antidemocratice.
36 de ani de la Mineriada din iunie 1990
Pe 13 iunie se împlinesc 36 de ani de la declanșarea Mineriadei din 1990, unul dintre cele mai violente episoade din istoria recentă a României post-decembriste.
În zilele de 11 și 12 iunie 1990, autoritățile statului au decis declanșarea unei acțiuni violente împotriva manifestanților din Piața Universității din București, care protestau pașnic, cerând printre altele aplicarea punctului 8 al Proclamației de la Timișoara. La acțiune au participat, în mod nelegal, forțe ale Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului Român de Informații, alături de peste 10.000 de mineri și muncitori aduși din mai multe zone ale țării.
În dimineața zilei de 13 iunie 1990, represiunea a dus la moartea prin împușcare a 4 persoane, vătămarea altor 1.388 de persoane și privarea ilegală de libertate a 1.250 de persoane. Peste 200 de persoane au fost duse la o unitate militară din Măgurele, unde au fost reținute câteva ore. În același timp, au fost ocupate prin forță sediile Institutului de Arhitectură și al Universității din București.
Represiunea a continuat în 14 și 15 iunie, când minerii și muncitorii aduși în Capitală au devastat sediile partidelor de opoziție și au agresat trecători considerați legați de protestele din Piața Universității. Imaginile cu violențele au fost transmise în întreaga lume.
În iunie 2017, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a trimis în judecată dosarul Mineriadei, în care au fost inculpate 14 persoane, printre care fostul președinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu, fostul șef al SRI Virgil Măgureanu și liderul minerilor Miron Cozma. Rechizitoriul cuprinde 413 volume și aproximativ 2.000 de pagini, fiind realizat pe baza audierii a 46 de inculpați/suspecți, 1.388 de persoane vătămate, 146 de succesori ai victimelor și 589 de martori.