Al doilea RO-Alert în aceeași zi pentru locuitorii din Tulcea. Avertisment privind posibile obiecte căzute din aer

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 27 iul. 2026, 17:16

Locuitorii județului Tulcea au fost avertizați din nou, luni după-amiază, printr-un mesaj RO-Alert, acesta fiind al doilea transmis în aceeași zi. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea, care a precizat că avertizarea a fost emisă la scurt timp după ora 16:00.

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