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PAOK și U Cluj, față în față? Ce spunea Lucescu înainte de tragerea la sorți

Răzvan Lucescu

Răzvan Lucescu

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 17 iun. 2026, 20:27

Universitatea Cluj are parte de un traseu extrem de complicat în preliminariile Europa League, iar o posibilă confruntare cu PAOK Salonic adaugă și mai multă dificultate parcursului european al ardelenilor.

Pentru a ajunge în fața formației pregătite de Răzvan Lucescu, „șepcile roșii” trebuie mai întâi să treacă de Dinamo Kiev, una dintre cele mai puternice echipe din această fază a competiției.

Interesant este că, în urmă cu doar câteva săptămâni, tehnicianul român de la PAOK vorbea despre posibilitatea unui nou duel cu o echipă din România în cupele europene și menționa chiar Universitatea Cluj printre adversarele pe care le-ar accepta.

La acel moment, Lucescu recunoștea că nu și-ar dori o nouă confruntare cu FCSB, însă vedea cu alți ochi un eventual duel cu una dintre formațiile Universitatea Craiova sau Universitatea Cluj.

Acum, scenariul despre care vorbea antrenorul român este mai aproape ca niciodată de a deveni realitate. Dacă Universitatea Cluj va elimina Dinamo Kiev, atunci va da piept cu PAOK Salonic într-un duel care ar atrage atenția întregului fotbal românesc.

În același timp, viitorul lui Răzvan Lucescu la gruparea din Grecia continuă să fie subiect de discuție. În ultimele săptămâni au apărut informații privind o posibilă despărțire de clubul din Salonic, însă până în acest moment nu a fost anunțată o decizie oficială.

Până atunci, toate privirile se îndreaptă spre Universitatea Cluj, care trebuie să depășească un prim obstacol extrem de dificil pentru a transforma această posibilă confruntare cu PAOK într-o realitate.

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