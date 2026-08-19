Părinte amendat după ce și-a plimbat copilul cu o mașină teleghidată printre autoturisme

Un părinte a fost amendat de Poliție după ce și-a plimbat fiica într-o mașină electrică de jucărie, printre autoturisme, pe Calea Victoriei.
Incidentul a avut loc cu aproximativ o săptămână înainte ca imaginile să fie făcute publice. În filmarea apărută online, fetița poate fi văzută la volanul unei mașinuțe pentru copii, în timp ce tatăl său o ghidează cu ajutorul unei telecomenzi, deplasându-se printre mașinile aflate în trafic.
Polițiștii au reușit să identifice părintele și au decis să îl sancționeze pentru comportamentul considerat periculos. Bărbatul a primit o amendă de aproape 440 de lei. Pe lângă sancțiunea financiară, oamenii legii au sesizat și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, întrucât au considerat că minorul a fost expus unui risc inutil.