Salarii de până la 5.500 de euro pentru judecători, plus pensii de serviciu și sporuri. Cât câștigă magistrații
Salariile magistraților
Cât câștigă judecătorii din România în 2026? Salariile ajung la circa 5.500 de euro la Înalta Curte, la care se adaugă sporuri și, în condițiile legii, pensii de serviciu.
Veniturile judecătorilor din România ajung la aproximativ 5.500 de euro pe lună la Înalta Curte de Casație și Justiție, potrivit datelor prezentate de Consiliul Superior al Magistraturii. La veniturile salariale se pot adăuga sporuri prevăzute de legislație, iar judecătorii beneficiază, în condițiile legii, și de pensii de serviciu.
Nivelul veniturilor diferă în funcție de instanța la care judecătorul își desfășoară activitatea și de funcția ocupată. Potrivit datelor citate de CSM, salariile maxime menționate sunt de aproximativ 2.200 de euro la judecătorii, 3.200 de euro la tribunale, 3.700 de euro la curțile de apel și 5.500 de euro la Înalta Curte de Casație și Justiție.
Cât câștigă judecătorii în România
Datele prezentate de CSM indică diferențe importante între nivelurile de jurisdicție.
Pentru judecătorii, salariul la nivel maxim este indicat la aproximativ 2.200 de euro, în timp ce la tribunale ajunge la circa 3.200 de euro.
La curțile de apel, nivelul menționat este de aproximativ 3.700 de euro, iar pentru judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție ajunge la aproximativ 5.500 de euro. La ÎCCJ sunt menționați 116 judecători.
Aceste valori trebuie interpretate în contextul funcției, al instanței și al reglementărilor salariale aplicabile.
Ce sporuri pot primi judecătorii
Pe lângă indemnizația de încadrare, legislația prevede sporuri pentru anumite categorii de personal din sistemul judiciar.
Datele oficiale publicate de Inspecția Judiciară indică existența unui spor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică, precum și a unui spor de confidențialitate de până la 5%, în condițiile prevăzute de legislație.
În cazul personalului din familia ocupațională „Justiție”, documentele oficiale privind transparența veniturilor salariale prezintă distinct indemnizația de încadrare și sporurile aplicabile, în funcție de categoria profesională și de prevederile legale în vigoare.
Judecătorii beneficiază și de pensii de serviciu
Pe lângă salariul primit în activitate, judecătorii pot beneficia, la îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, de pensii de serviciu.
Regimul pensiilor magistraților a fost modificat în ultimii ani. CSM arată că Legea nr. 282/2023 a introdus, printre altele, noi reguli privind vârsta de pensionare și cuantumul pensiei de serviciu. Potrivit poziției prezentate de CSM în 2026, pensia de serviciu nu putea depăși salariul avut în activitate în cadrul reglementării menționate.
Instituția subliniază, de asemenea, că nivelurile foarte ridicate ale unor pensii prezentate în spațiul public pot proveni din situații reglementate de legislația anterioară reformelor din 2023.
Cum arată veniturile la Înalta Curte de Casație și Justiție
La vârful sistemului judiciar se află judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție, pentru care CSM indică un nivel salarial de aproximativ 5.500 de euro.
Acest nivel este superior celui menționat pentru celelalte grade de jurisdicție și reflectă poziția în cadrul sistemului judiciar și responsabilitățile aferente funcției.
Veniturile efective pot diferi în funcție de elementele salariale aplicabile fiecărui magistrat și de legislația în vigoare la momentul calculului.
Dezbaterea privind salariile și pensiile magistraților
Salariile și pensiile judecătorilor au devenit în ultimii ani un subiect important în dezbaterea publică privind sistemul de justiție și cheltuielile bugetare.
Pe de o parte, susținătorii actualului sistem invocă statutul special al magistraților, independența justiției și responsabilitatea funcției. Pe de altă parte, nivelul veniturilor și regimul pensiilor de serviciu sunt criticate în cadrul dezbaterilor privind cheltuielile publice și reforma sistemului de pensii.
Pentru o imagine corectă, salariile, sporurile și pensiile trebuie analizate separat, deoarece au regimuri juridice diferite și se bazează pe prevederi legislative distincte.
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