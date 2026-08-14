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Pensionarii din toată țara cer restituirea banilor pentru CASS

Pensionarii din România

Pensionarii din România

Realitatea de Arad
Scris deRealitatea de Arad
Publicat14 aug. 2026, 14:06
SursăRealitatea PLUS

Seniorii din toată țara cer restituirea banilor reținuți pentru CASS. La casele de pensii sunt depuse tot mai multe solicitări, însă reprezentanții instituțiilor spun că, în acest moment, nu există un temei legal pentru restituirea sumelor. De aceea, îi roagă pe oameni să nu mai facă cereri.

Pensionarii vor banii înapoi

De la 1 august 2025, din pensiile peste 3.000 de lei se reține 10 la sută CASS doar pe suma care depășește acest plafon.

Asta chiar dacă lunar, din pensii se încasează aproximativ 100 de milioane de euro.

Mulți pensionari consideră măsura reținerii CASS nedreaptă, fiindcă au plătit deja contribuții de-a lungul întregii vieți active.

Problema a ajuns la Curtea Constituțională.

Până la o hotărâre a CCR sau până la formularea unei legi noi, cererile pensionarilor care vor banii înapoi nu pot fi soluționate.

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