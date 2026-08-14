Când șeful Armatei este el însuși suspect: comunicatul pentru generalul Crețu și întrebarea pe care Gheorghiță Vlad nu o mai poate evita. Opinie realitatea.net

Statul Major al Apărării a decis să anunțe, în august 2026, clasarea de aproape zece luni a dosarului generalului Nicolae Crețu. Numai că există un fapt esențial care schimbă complet perspectiva asupra acestei comunicări: șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, are el însuși calitatea de suspect într-un dosar instrumentat de procurorii militari ai DNA. În aceste condiții, întrebarea formulată de procurorul militar Bogdan-Ciprian Pîrlog capătă o dimensiune pe care Armata nu o mai poate trata printr-un simplu comunicat.
Când șeful Armatei este el însuși suspect: comunicatul pentru generalul Crețu și întrebarea pe care Gheorghiță Vlad nu o mai poate evita
Statul Major al Apărării a decis să anunțe, în august 2026, clasarea de aproape zece luni a dosarului generalului Nicolae Crețu. Numai că există un fapt esențial care schimbă complet perspectiva asupra acestei comunicări: șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, are el însuși calitatea de suspect într-un dosar instrumentat de procurorii militari ai DNA. În aceste condiții, întrebarea formulată de procurorul militar Bogdan-Ciprian Pîrlog capătă o dimensiune pe care Armata nu o mai poate trata printr-un simplu comunicat.
Pe 12 august 2026, Statul Major al Apărării a făcut un lucru neobișnuit.
A anunțat public că dosarul penal în care fusese cercetat generalul de flotilă aeriană Nicolae Crețu a fost clasat. Numai că soluția nu era recentă.
Clasarea fusese dispusă la 13 octombrie 2025. Trecuseră aproape zece luni.
De ce acum? Aceasta era deja o întrebare legitimă.
Dar există o împrejurare care o face mult mai serioasă.
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful instituției care a emis comunicatul, are el însuși calitatea de suspect într-un dosar penal instrumentat de procurorii militari ai DNA.
Generalul Vlad este suspect. Nu este o speculație jurnalistică.
La 2 iunie 2026, procurorii militari ai DNA i-au adus generalului Gheorghiță Vlad la cunoștință calitatea de suspect pentru complicitate la uzurparea funcției, într-o cauză referitoare la suplimentarea unor locuri finanțate de la buget pentru Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport.
Potrivit DNA, demersurile investigate ar fi condus la suplimentarea cu 20 de locuri bugetate, iar trei dintre candidați urmau ca după absolvire să fie încadrați pe posturi de ofițer în Ministerul Apărării Naționale.
Generalul Gheorghiță Vlad a respins acuzațiile.
Este esențial să o spunem fără echivoc: generalul beneficiază de prezumția de nevinovăție. Calitatea de suspect nu înseamnă vinovăție.
Dar calitatea de suspect este un fapt juridic. Și este un fapt imposibil de separat de analiza comunicării instituționale a structurii pe care o conduce. O situație instituțională fără precedent
Avem, așadar, următoarea situație.
Un general – Nicolae Crețu – este cercetat penal.
Dosarul său ajunge într-o fază avansată.
La 11 iunie 2025 este audiat ca suspect.
La 13 iunie, dosarul este solicitat de parchetul militar superior.
La 20 iunie este preluat.
La 13 octombrie 2025 este clasat.
Trec aproape zece luni.
La 12 august 2026, Statul Major al Apărării decide să comunice public soluția favorabilă generalului Crețu.
Între timp însă, la 2 iunie 2026, chiar șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, dobândește calitatea de suspect într-un alt dosar penal.
Iată contextul complet.
Și tocmai acest context justifică întrebarea pe care nimeni nu ar trebui să o evite.
Poate un asemenea comunicat să fie perceput ca un mesaj către procurorii militari?
Nu afirmăm că este.
Nu avem proba că generalul Gheorghiță Vlad a dispus personal comunicatul.
Nu avem proba că generalul Nicolae Crețu l-a solicitat.
Și nu avem proba că scopul comunicatului a fost exercitarea vreunei presiuni asupra procurorilor.
Dar într-o instituție militară, aparențele instituționale contează enorm.
Pentru că mesajul transmis este următorul:
Statul Major al Apărării își folosește propria voce instituțională pentru a anunța public soluția favorabilă obținută într-un dosar penal de unul dintre generalii săi.
Iar instituția este condusă în acel moment de un alt general care este el însuși cercetat de procurori militari.
Este legitim să întrebăm: ce mesaj primesc procurorii militari dintr-o asemenea intervenție instituțională?
Este o simplă informare?
Este o acțiune de transparență?
Este protejarea imaginii Armatei?
Este protejarea imaginii unui general?
Sau poate produce, chiar independent de intenția autorilor săi, impresia că instituția militară se poziționează public atunci când unul dintre generalii săi intră în contact cu justiția penală?
Această întrebare trebuie pusă.
Pîrlog vede exact pericolul
Din această perspectivă, intervenția procurorului militar Bogdan-Ciprian Pîrlog capătă o cu totul altă greutate.
Pîrlog vorbește despre utilizarea „infrastructurii instituționale și capitalului de încredere al armatei” în beneficiul unei chestiuni pe care o consideră personală.
Putem discuta tonul procurorului. Putem verifica fiecare acuzație.
Putem respinge orice afirmație care nu poate fi probată.
Dar problema instituțională rămâne. Armata României deține un capital uriaș de autoritate.
Când Armata vorbește, nu vorbește un cetățean. Nu vorbește un avocat. Nu vorbește generalul Crețu. Vorbește statul.
Iar când această voce este folosită pentru a comunica rezultatul favorabil al unui dosar penal, trebuie să existe o justificare instituțională incontestabilă.
Cu atât mai mult când șeful instituției este el însuși subiectul unei anchete penale.
Există și un precedent care trebuie reamintit
Când, în iunie 2026, generalul Gheorghiță Vlad a devenit suspect, reacția instituțională a fost foarte prudentă.
Statul Major al Apărării arăta atunci că DNA desfășoară activități specifice și că, „pentru a nu influența acțiunile aflate în desfășurare”, instituția nu poate face comentarii suplimentare.
Foarte corect.
Dar tocmai această poziție produce astăzi o întrebare suplimentară.
Dacă în propriul dosar al șefului Statului Major regula este prudența instituțională pentru a nu influența activitatea procurorilor, care este regula atunci când Statul Major comunică despre dosarul altui general?
Cele două standarde trebuie explicate.
Generale Vlad, răspunsul nu poate veni de la procurori
Nu îi cerem generalului Gheorghiță Vlad să explice clasarea dosarului Crețu.
Nu este treaba sa.
Nu îi cerem să explice activitatea procurorilor.
Nu este competența sa.
Și nu îi cerem să își dovedească nevinovăția în propriul dosar în presă.
Aceasta se stabilește exclusiv potrivit legii.
Îi cerem însă să explice activitatea instituției pe care o conduce.
Cine a inițiat comunicatul din 12 august 2026?
Cine l-a aprobat?
Generalul Gheorghiță Vlad a fost informat înaintea publicării?
A aprobat personal comunicarea?
A solicitat generalul Crețu, direct sau indirect, publicarea informației?
De ce soluția din 13 octombrie 2025 a devenit subiect de comunicare instituțională tocmai în august 2026?
Și, în contextul în care șeful Statului Major este el însuși cercetat penal, a fost analizat riscul ca un asemenea comunicat să fie perceput drept un mesaj instituțional adresat sistemului parchetelor militare?
Aici nu mai discutăm despre Crețu.
Aceasta este, în final, problema.
Dosarul lui Nicolae Crețu a fost clasat.
Soluția trebuie consemnată ca atare.
Dar ceea ce s-a întâmplat după aceea nu mai aparține dosarului Crețu.
Aparține Statului Major al Apărării.
Și aparține responsabilității conducerii sale.
Generalul Gheorghiță Vlad are dreptul deplin la prezumția de nevinovăție în dosarul în care este cercetat.
Dar exact această situație îi impune conducerii Statului Major o prudență instituțională suplimentară atunci când comunică despre raporturile altor generali cu justiția penală.
Pentru că problema nu este numai dacă a existat efectiv o presiune.
Într-o instituție construită pe ierarhie, comandă și autoritate, trebuie evitată inclusiv aparența unei asemenea presiuni.
Iar aici Bogdan-Ciprian Pîrlog pune o întrebare pe care societatea are dreptul să o ducă până la capăt:
când șeful Armatei este el însuși suspect într-un dosar instrumentat de procurori militari, este oportun ca instituția pe care o conduce să-și folosească autoritatea publică pentru a anunța, după aproape zece luni, clasarea dosarului unui alt general?
Și dacă răspunsul este da, atunci generalul Gheorghiță Vlad trebuie să ne explice un singur lucru: de ce?