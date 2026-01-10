Peste 50 de oameni au fost salvați de pe munte, în ultimele 24 de ore. Avertisment al salvamontiștilor

Peste 50 de turiști au fost salvați de pe munte în ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise de Salvamont România. Dintre aceștia, 14 au avut nevoie de transport la spital cu ambulanțele SAJ, SMURD sau Salvamont.

Cea mai solicitată zonă a fost Municipiul Brașov, unde salvamontiștii au primit 19 apeluri, aproape o treime din totalul intervențiilor la nivel național. Alte județe cu activitate intensă au fost Maramureș și Gorj, fiecare cu câte 4 apeluri, urmate de Brașov – județ, Voineasa, cu câte 3