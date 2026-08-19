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Social· 2 min citire
Petiție pentru protejarea profesorilor, după atacul asupra unei învățătoare din Dâmbovița. Peste 3.000 de semnături
Publicat19 aug. 2026, 08:15
Actualizat19 aug. 2026, 08:18
SursăRealitatea PLUS
Peste 3.000 de persoane au semnat o petiție prin care cer măsuri clare pentru protejarea profesorilor amenințați sau agresați în timpul exercitării profesiei. Campania a fost lansată după cazul învățătoarei din Dâmbovița care ar fi fost lovită de părinții unui elev, anunță Realitatea PLUS.
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