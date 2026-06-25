Presa maghiară: 32 de șoferi români au încercat să păcălească radarele e-SIGUR. Greșeala care îi poate băga după gratii

Publicat 25 iun. 2026, 08:01 Sursă realitatea.net

Mai mulți șoferi români au încercat să scape de amenzile pentru viteză excesivă spunând că nu ei se aflau la volan. Potrivit presei maghiare, unii dintre ei au declarat că mașina era condusă de soțiile lor, în speranța că vor evita sancțiunile. Noul sistem e-SIGUR a arătat însă cine conducea, iar încercarea de a păcăli autoritățile nu a mai funcționat. De la începutul anului, 32 de șoferi au fost prinși după ce ar fi mințit în acest fel.

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