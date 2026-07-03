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Profesoară lovită de trăsnet în Bucegi, în timpul unei excursii cu elevii
Foto: Salvamont
O profesoară aflată în excursie cu un grup de elevi a fost lovită de trăsnet în Masivul Bucegi, în timpul unei furtuni.
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