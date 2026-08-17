Rezerva strategică de petrol a SUA a coborât sub 300 de milioane de barili. Riscuri uriașe: ce spun experții

Publicat 17 aug. 2026, 08:25 Sursă Realitatea.Net

Rezerva Strategică de Petrol a Statelor Unite (SPR) a scăzut sub pragul de 300 de milioane de barili pentru prima dată de la începutul anilor 1980, pe fondul retragerilor masive de țiței destinate compensării perturbărilor de aprovizionare provocate de războiul cu Iranul. Experții avertizează că reducerea rapidă a stocurilor ar putea afecta atât capacitatea de reacție a SUA în cazul unei noi crize energetice, cât și integritatea pe termen lung a infrastructurii subterane.

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