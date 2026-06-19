Radu Miruță a anulat definitiv scumpirea cartelei de metrou la 7 lei: „Nici dacă vine alt ministru nu poate crește prețul” VIDEO

Prețul biletului de metrou nu va mai crește. Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat oficial anularea ordinului care ar fi urmat să majoreze tariful unei călătorii de la 5 la 7 lei.
Oficialul a lansat și un atac dur la adresa modului în care au fost gestionate fondurile la Metrorex, precizând că a trimis deja Corpul de Control pentru a ancheta cheltuieli suspecte de zeci de milioane de euro.
Corpul de Control, trimis de urgență la Metrorex
Radu Miruță a explicat că decizia de a bloca scumpirea a fost luată după ce a analizat situația financiară reală a companiei de transport. Acesta a subliniat că, în ciuda instabilității politice actuale, activitatea din ministere nu trebuie blocată de jocurile de culise.
„Este multă agitație politică în aceste zile, însă în ministere trebuie luate decizii care nu trebuie să stagneze doar pentru că există o luptă politică între diverse tabere. Consider că este responsabil să vin cu o dare de seamă despre lucrurile pe care le-am abordat și care au legătură cu starea oamenilor”, a declarat ministrul interimar.
Conform oficialului, proiectul de majorare a tarifului era deja pregătit în momentul în care a preluat portofoliul:
„Când am venit în minister, era vorba despre o creștere a prețului cartelei de metrou de la 5 la 7 lei. Aceasta presupunea un ordin de ministru, cu intrare în vigoare peste trei zile. Până să înțeleg care sunt argumentele, am suspendat creșterea tarifului pentru două luni. De la 1 iulie, dacă nu s-ar fi luat nicio măsură, tariful ar fi devenit 7 lei.”
Săpăturile făcute de noua conducere au scos însă la iveală probleme grave în spatele justificărilor economice invocate de Metrorex pentru scumpire.
„Am trimis Corpul de Control, iar lucrurile stau foarte prost în ceea ce privește cheltuirea banilor publici la metrou. Vorbim despre zeci de milioane de euro; aceste acțiuni de control sunt în desfășurare”, a avertizat Miruță.
„Am închis definitiv acest subiect”
În loc să prelungească starea de incertitudine pentru călători, ministrul interimar a decis să tranșeze definitiv problema prețurilor, blocând orice tentativă viitoare de scumpire a biletului.
„Însă nu putem amâna de la o lună la alta acest lucru, așa că am decis ANULAREA creșterii de la 5 la 7 lei. Am închis definitiv acest subiect: nu va crește prețul la metrou nici acum, nici dacă va veni un alt ministru care ar dori acest lucru. Am închis bătaia de joc cu creșterea biletului la metrou”, a conchis Radu Miruță.
Prin această mișcare, tariful pentru o călătorie cu metroul în Capitală rămâne înghețat la pragul de 5 lei, în timp ce concluziile Corpului de Control urmează să stabilească unde au dispărut, în realitate, zecile de milioane de euro din bugetul instituției.