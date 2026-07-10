România pierde populație în continuare. Decesele au fost de aproape două ori mai multe decât nașterile - cifre INS

Publicat 10 iul. 2026, 10:39 Sursă Realitatea.net

Numărul nașterilor și cel al deceselor înregistrate în luna mai 2026 au scăzut atât față de luna precedentă, cât și față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Chiar și așa, sporul natural al populației s-a menținut negativ, în condițiile în care decesele au fost de 1,8 ori mai multe decât nașterile.

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