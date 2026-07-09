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Cod portocaliu de inundații în trei județe din țară. Hidrologii avertizează asupra riscului de viituri
Inundații România / Profimedia
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis joi avertizări de tip Cod portocaliu și Cod galben de inundații, valabile în mai multe bazine hidrografice din sudul și estul țării. Hidrologii avertizează asupra riscului de viituri rapide și a posibilelor depășiri ale cotelor de apărare.
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