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Românul care a parcurs 2.800 km pe Dunăre cu caiacul, în 28 de zile, de la izvor până la vărsare
Flaviu Hoțopan
Un român din Arad a parcurs aproape 2.800 km pe Dunăre cu caiacul, în 28 de zile, de la izvorul din Munții Pădurea Neagră, din Germania, până la vărsarea în Marea Neagră.
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