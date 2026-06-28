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Românul care a parcurs 2.800 km pe Dunăre cu caiacul, în 28 de zile, de la izvor până la vărsare

Flaviu Hoțopan

Flaviu Hoțopan

Scris de Andreea Damian Publicat: 28 iun. 2026, 10:53

Un român din Arad a parcurs aproape 2.800 km pe Dunăre cu caiacul, în 28 de zile, de la izvorul din Munții Pădurea Neagră, din Germania, până la vărsarea în Marea Neagră.

Flaviu Hoțopan, sociolog de profesie și antreprenor, fost secretar al Federației Române de Kaiac-Canoe, care se declară sportiv amator, a parcurs singur aproape 2.800 de kilometri cu caiacul pe Dunăre, în cadrul unui proiect manifest de diplomație sportivă.

El a ajuns la Tulcea sâmbătă, de Ziua internațională a pescarului și va ajunge astăzi la Sulina, cu 24 de ore înainte de Ziua Internațională a Dunării.

„A fost un parcurs fără evenimente deosebite, pentru că m-am pregătit pentru orice situație posibilă, drept pentru care nu au fost probleme care să mă pună în dificultate.

Am avut parte de una dintre cele mai frumoase experiențe și nu mă așteptam ca în 28 de zile să am parte de atâtea bucurii”, a declarat, pentru Agerpres, Flaviu Hoțopan.

El a spus că și-ar fi dorit să parcurgă traseul într-un timp mai scurt, însă nu a reușit acest lucru din cauza debitului foarte mic al Dunării.

„Nu vreau să vorbesc despre Dunăre, pentru că mi-a lăsat niște - să le spunem - pete în memorie. Sunt segmente din Dunăre unde normele de mediu nu au legătură cu ce se întâmplă și la noi, și în alte țări. Vreau să iau partea frumoasă a Dunării”, a mai spus Flaviu Hoțopan.

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