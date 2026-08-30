Sărbătoare 30 august. Sfântul Varlaam, apărător al credinței. Povestea mitropolitului Moldovei

Publicat 30 aug. 2026, 07:30 Sursă Realitatea.Net

Credincioșii ortodocși îl prăznuiesc pe 30 august pe Sfântul Ierarh Varlaam, unul dintre marii mitropoliți ai Moldovei. Canonizat în 2007, Sfântul Varlaam a rămas în istoria Bisericii prin activitatea sa pastorală și culturală, dar și prin sprijinul acordat tipăririi primei cărți românești în Moldova.

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