Schimbări radicale pentru minorii de pe Instagram și Facebook. Ce măsuri sunt cerute

Publicat 17 aug. 2026, 12:19 Sursă Realitatea.Net

Facebook și Instagram ar putea avea parte de schimbări importante în ceea ce privește modul în care sunt folosite de minori, în cazul în care vor fi acceptate măsurile cerute de 30 de state americane. Printre propuneri se numără introducerea unui sistem de verificare parentală pentru adolescenți, eliminarea numărului de „like-uri” și renunțarea la funcția de scroll infinit.

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