Seceta pedologică va afecta cea mai mare parte a zonelor de cultură a porumbului neirigat

Publicat 30 aug. 2026, 14:41 Sursă realitatea.net

Conținutul de umiditate pe profilul de sol 0-100 centimetri în cultura de porumb neirigat se va situa în următoarele zile în limite scăzute și deosebit de scăzute (secetă pedologică moderată, puternică și extremă) în cea mai mare parte a zonelor cultivate, relevă prognoza agrometeorologice, publicată de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

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