Sechestru pe bunurile unui bărbat cercetat că a agresat un minor de 15 ani

Publicat 6 nov. 2026, 09:57 Sursă realitatea.net

Un bărbat cercetat după ce ar fi agresat un adolescent de 15 ani în Bocsig are bunurile puse sub sechestru. Prejudiciul estimat este de 7.000 de euro.

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