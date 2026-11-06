Sechestru pe bunurile unui bărbat cercetat că a agresat un minor de 15 ani

Un bărbat cercetat după ce ar fi agresat un adolescent de 15 ani în Bocsig are bunurile puse sub sechestru. Prejudiciul estimat este de 7.000 de euro.
Un bărbat cercetat pentru agresarea fizică a unui adolescent în vârstă de 15 ani are bunurile puse sub sechestru. Măsura a fost dispusă de autorități în cadrul unei anchete care vizează o faptă petrecută în localitatea Bocsig, județul Arad.
Acțiunea a avut loc în 4 noiembrie 2026, în cadrul Operațiunii Jupiter, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Ineu au pus în aplicare măsura asigurătorie, sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ineu.
Potrivit informațiilor din anchetă, incidentul s-ar fi produs la data de 10 iulie 2026, într-un spațiu public din Bocsig. Bărbatul cercetat ar fi agresat fizic un minor de 15 ani, provocându-i suferințe fizice.
Sechestru pentru un prejudiciu estimat la 7.000 de euro
Măsura asigurătorie a fost instituită asupra bunurilor persoanei cercetate până la concurența sumei de 7.000 de euro sau a echivalentului în lei. Scopul acesteia este să asigure posibilitatea recuperării prejudiciului estimat în dosarul penal.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorului, în cadrul dosarului în care este investigată infracțiunea de lovire sau alte violențe.
Autoritățile precizează că instituirea sechestrului asigurător este o măsură procedurală și nu înlătură prezumția de nevinovăție de care beneficiază persoana cercetată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.