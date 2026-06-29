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Tragedie în Timiș: fetiță de 10 ani ucisă de mașina condusă de unchiul ei

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Arad
Scris de Realitatea de Arad Publicat: 29 iun. 2026, 09:34

O fetiță de 10 ani a murit într-un grav accident rutier produs în județul Timiș, după ce bicicleta pe care se afla împreună cu o prietenă de 11 ani a fost lovită de un autoturism.

Mașina era condusă chiar de unchiul victimei, un bărbat de 49 de ani, care se afla sub influența alcoolului. Accidentul s-a petrecut în jurul orei 22:00, pe o stradă secundară. Potrivit martorilor, șoferul ar fi oprit pentru scurt timp după impact, apoi a plecat de la fața locului fără să le acorde ajutor celor două copile.

Oamenii din zonă au sunat imediat la 112, iar echipajele de intervenție au încercat să o salveze pe fetița de 10 ani, însă aceasta a fost declarată decedată. Cealaltă copilă a fost transportată de urgență la spital.

Polițiștii l-au prins rapid pe șofer, iar etilotestul a indicat 1,33 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și este cercetat pentru mai multe infracțiuni.

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