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Explozie urmată de incendiu în municipiul Arad O persoană a suferit arsuri de gradul III
FOTO: Arhivă
Publicat13 aug. 2026, 10:19
SursăRealitatea.Net
O explozie urmată de un incendiu s-a produs, joi dimineață, la o instalație de gaz aflată în curtea unei companii din municipiul Arad. O persoană a fost rănită în urma incidentului și transportată la spital cu arsuri.
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