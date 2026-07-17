Triunghiul supraviețuirii la pensionarii din România: Medicamente, utilități, mâncare!

Publicat 17 iul. 2026, 10:30 Sursă Realitatea PLUS

Pentru milioane de bunici din România, fiecare zi de pensie aduce o ecuație imposibil de rezolvat: cum să împarți o sumă insuficientă între medicamentele vitale, facturile la utilități și hrana de zi cu zi. Într-o piață sufocată de scumpiri, bătrânețea nu mai este o perioadă de liniște, ci o luptă permanentă cu lipsurile și teama de mâine.

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