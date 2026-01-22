Ursula von der Leyen a supraviețuit celei de-a patra moțiuni de cenzură. Vot covârșitor în favoarea sa în Parlamentul European

Vot covârșitor în favoarea sa în Parlamentul European

Parlamentul European a respins, cu o largă majoritate, moțiunea de cenzură depusă împotriva președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în contextul criticilor legate de Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur, relatează AFP.

Moțiunea inițiată de grupul Patrioți pentru Europa a fost respinsă cu 390 de voturi „împotrivă”, 165 „pentru” și 10 abțineri. Pentru a fi adoptată, moțiunea ar fi avut nevoie de o majoritate de două treimi din voturile exprimate, reprezentând totodată majoritatea celor 720 de eurodeputați.

Aceasta este cea de-a patra moțiune de cenzură care eșuează împotriva Ursulei von der Leyen, membră a Partidului Popular European (PPE). Inițiativa a fost susținută în principal de eurodeputați francezi de dreapta.

Un precedent similar a avut loc în luna octombrie, când eurodeputații francezi au fost singurii membri ai grupului PPE care au susținut o moțiune de cenzură depusă tot de grupul Patrioți pentru Europa, condus de Jordan Bardella, președintele partidului francez Rassemblement National.

Eurodeputatul francez din PPE François-Xavier Bellamy a declarat pentru AFP că „adevărata cenzură a acordului Mercosur a fost adoptată ieri, mulțumită sesizării noastre” a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).

Sesizarea CJUE, inițiată de 150 de eurodeputați din mai multe grupuri politice ostile acordului UE–Mercosur, a fost aprobată cu un scor strâns, de 334 la 324 de voturi. Decizia a fost primită cu ușurare de agricultorii europeni, care s-au adunat cu miile în fața sediului Parlamentului European pentru a protesta împotriva acordului.

„De acum, lupta noastră este câștigată”, a afirmat Bellamy, apreciind că această decizie face „caducă, de facto” moțiunea de cenzură supusă la vot joi.

Trimiterea acordului la CJUE reprezintă un revers pentru Ursula von der Leyen, care a susținut tratatul ce prevede eliminarea taxelor vamale pentru peste 90% din schimburile comerciale bilaterale dintre UE și statele Mercosur.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene urmează să verifice dacă acordul, semnat sâmbătă în Paraguay după mai bine de 25 de ani de negocieri, este conform tratatelor europene sau dacă trebuie respins.

Până la o decizie definitivă, Comisia Europeană are posibilitatea de a aplica acordul cu titlu provizoriu, însă această opțiune nu a fost tranșată în acest stadiu, Bruxellesul exprimându-și „dezamăgirea profundă” față de sesizarea CJUE de către Parlamentul European.