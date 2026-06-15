ZERO COMPROMISURI – Campanie pentru prevenirea accesului minorilor la produsele din tutun și nicotină. Autorități, companii și administrații locale își unesc forțele

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Asociația Municipiilor din România (AMR), Philip Morris România, HORA și Mega Image au lansat campania „ZERO COMPROMISURI”, o inițiativă care își propune să prevină accesul minorilor la produsele din tutun și nicotină și să încurajeze respectarea legislației existente.
Campania pornește de la o realitate îngrijorătoare: aproape 65% dintre români consideră că legislația care interzice vânzarea produselor din tutun și nicotină către minori este aplicată prea puțin sau deloc, potrivit unui studiu realizat de INSCOP în luna aprilie.
Mesajul central al campaniei este simplu: protejarea minorilor nu este negociabilă, iar verificarea vârstei trebuie să devină o practică normală și constantă în toate punctele de vânzare.
Philip Morris România: „Produsele noastre sunt destinate exclusiv consumatorilo adulți”
Reprezentanții Philip Morris România au subliniat că accesul minorilor la astfel de produse trebuie blocat prin aplicarea strictă a regulilor deja existente.
„Pentru noi, toleranța zero este principiul după care ne ghidăm în activitatea de zi cu zi. Produsele pe care noi le comercializăm sunt destinate exclusiv consumatorilor adulți, prin urmare niciun minor nu ar trebui să aibă acces la ele”, a declarat Roxana Pîntea, Director Corporate Affairs Philip Morris România.
Potrivit acesteia, campania transmite și un mesaj de normalizare a verificării actului de identitate în momentul cumpărării.
„Mesajul vizual al campaniei, «Ochii frumoși nu țin loc de buletin», vorbește despre reguli. Dacă există dubii, se cere buletinul, fără excepții.”, a explicat Roxana Pîntea.
Reprezentanta companiei a precizat că Philip Morris România aplică măsuri stricte de verificare a vârstei atât în magazinele proprii, cât și în mediul online.
„În magazinele noastre nu este permis accesul minorilor. În online folosim sisteme de verificare a vârstei prin recunoaștere facială sau carte de identitate, iar la livrare firmele de curierat cu care lucrăm sunt obligate să verifice vârsta cumpărătorului. Dacă el nu este major, se returnează coletul.”, a mai spus aceasta.
Autoritățile locale: „Poliția locală poate interveni direct”
La rândul său, primarul municipiului Galați și prim-vicepreședinte al Asociației Municipiilor din România, Ionuț Pucheanu, a vorbit despre rolul pe care îl au autoritățile locale în aplicarea legii.
Potrivit lui Pucheanu, principalul instrument aflat la dispoziția administrațiilor locale este poliția locală.
„E brațul puternic, brațul armat al autorităților locale, cele care pot face vizite inopinante la vânzători sau pot observa actul de vânzare către un minor și pot interveni prin aplicarea amenzilor”, a explicat primarul Galațiului.
Acesta consideră însă că responsabilitatea trebuie împărțită între toate părțile implicate.
„Există o serie de verificări în teren la nivelul vânzătorilor cu toate că ar trebui intervenit inclusiv la nivelul consumatorilor. Chiar dacă e minor ai o responsabilități, restrânse într-adevăr dar ambele părți din punctul meu de vedere sunt mai mult sau mai puțin responsabile. Adunarea la aceeași masă și unirea forțelor tuturor entităților cred că va duce într-un timp scurt la o formă de conștientizare puternică.” a adăugat Ionuț Pucheanu.
Sancțiuni dure pentru cei care încalcă legea
Potrivit organizatorilor campaniei, România dispune deja de un cadru legislativ strict în ceea ce privește accesul minorilor la produsele din tutun și nicotină.
Legea interzice vânzarea acestor produse persoanelor sub 18 ani, inclusiv prin intermediul sistemelor automate de tip locker sau easybox. Nerespectarea obligației de verificare a vârstei poate atrage sancțiuni importante atât pentru comercianți, cât și pentru vânzători.
Campania „ZERO COMPROMISURI” își propune să aducă împreună autoritățile, mediul privat și comunitățile locale pentru a transforma verificarea vârstei într-o practică obișnuită și pentru a reduce accesul minorilor la produsele din tutun și nicotină.