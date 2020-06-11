Arad: 10 cetățeni din Afganistan, descoperiți de către polițiștii de frontieră de la Nădlac, când încercau să iasă din România, pe jos, chiar peste câmp 

11 iun. 2020, 09:36
Articol scris de Boitiu Ciprian

10 cetățenidin Afganistan, cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani, au fost descoperiți miercuri seara decătre polițiștii de frontieră de la Nădlac, județul Arad, când încercau să iasă din România, pe jos, chiar peste câmp, pentru a ajunge ilegal în Ungaria și de acolo în state din Vestul Europei.

[gallery ids="80098,80099,80100,80096"]Conform purtătorului de cuvânt al Poliției de Frontieră Arad, Filip Ionuț Matei, cele 10 persoane au fost descoperite la cca 400 de metri faţă de linia de frontieră cu Ungaria.În cadrul verificărilor preliminare, polițiștii de frontieră au stabilit că grupul este format din şapte bărbaţi și trei minori. Adulții au vârste cuprinse între 18 şi 24 ani, iar minorii între 15 şi 16 ani. Aceştia au declarat că intenţionau să ajungă în state din vestul Europei.În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat, la finalizare urmând să fie dispuse măsurile legale care se impun.

