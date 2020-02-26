Arad: AUDIO Centru de carantină chiar la frontiera de pe autostrada Nădlac-Arad, astfel încât suspecții să nu mai propage virusul în comunități

Un centru de carantină ar putea fi amenajat chiar la granița de vest a României, în zona punctului de trecere a frontierei de pe autostrada Nădlac-Arad, punctul rutier prin care vin în țară cele mai multe persoane din Italia.

Prefectul Aradului, Gheorghe Stoian, a cerut Guvernului 30 de module tip căsuță dotate cu grupuri sanitare cu vas de toaletă, duș și chiuvetă. Acestea ar urma să fie montate chiar în zona punctului de trecere a frontierei și astfel s-ar evita ca persoanele care intră în România cu posibile suspiciuni de coronavirus să nu mai ajungă în localități pentru a răspândi virusul.Autoritățile iau în calcul și alte posibile centre de carantină, însă, conform legii, locațiile sunt ținute secret.Sursa foto: arhivă