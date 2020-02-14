Arad: AUDIO Crește numărul cazurilor de gripă confirmate în județul Arad. Printre pacienți, un copil de 8 ani

Crește numărul cazurilor de gripă confirmate în județul Arad.

"Sunt 3 cazuri confirmate, printre care și un copil. De asemenea, pentru 3 suspiciuni se așteaptă rezultatele analizelor", a declarat purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Arad, Medic epidemiolog Luminița Lucaci.Ascultă aici sau în linkul de mai jos declarația completă a purtătorului de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Arad, Medic epidemiolog Luminița Lucaci.Pacienții confirmați cu gripă au vârste de 8, 53 și 60 de ani. Adulții au fost deja externați, în vreme ce copilul este internat în continuare în Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad. Niciunl dintre cei care s-au îmbolnăvit nu a fost vaccinat antigripal.În cazul celor 3 suspiciuni, medicii așteaptă rezultatele de la Institutul Cantacuzzino de la București.