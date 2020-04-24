Arad: AUDIO FOTO VIDEO 3 arădeni, cercetați penal și amendați de jandarmi după ce au ieșit ilegal din casă și au mers să braconeze pe Mureș. Cum au justificat

Cei mai fac oamenii în plină perioadă cu restricții de circulație din cauza pandemiei de COVID-19? La Arad, unii dintrei ei și-au luat niște beri și au mers pe malul Mureșului pentru a face un grătar cu pește pe care urmau să-l braconeze din râu.

Doi bărbați și un adolescent sunt cercetați penal după ce au fost prinși în timp ce braconau pe râul Mureș, în zona orașului Pecica, din județul Arad, folosind un crâsnic ridicător. Cei 3 au fost și amendați pentru că ieșit ilegal din casă.Conform purtătorului de cuvânt al Jandarmeriei Arad, plt.adj. Dan Monoranu, "cei trei și-au justificat activitatea și prezența în acel loc spunând că au dorit să facă un grătar. Pe numele celor trei persoane au fost întocmite acte de sesizare necesare organelor de urmărire penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ,,producerea, importul, comercializarea, deținerea sau folosirea la pescuit de persoanele neautorizate a năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, vârșelor, vintirelor, precum și a altor tipuri de unelte de pescuit comercial, conform prevederilor OUG nr. 23 din 2008, privind pescuitul și acvacultura. Dispozitivul de pescuit a fost ridicat în vederea confiscării și împreună cu actele de sesizare, au fost predate organelor de urmărire penală, în vederea continuării cercetărilor ce se impun"."De asemenea, persoanele în cauză au fost sancționate contravențional pentru nerespectarea restricțiilor de circulație, prevăzute în Ordonanțele Militare, cu amenzi în valoare de 5000 lei", a mai declarat purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Arad, plt.adj. Dan Monoranu.Jandarmii și polițiștii continuă cercetările în acest caz.