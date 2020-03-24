Arad: AUDIO Primul aparat de testare a noului coronavirus din județul Arad a fost donat de către compania Vodafone România

Primul aparat de testare a noului coronavirus din județul Arad a fost donat decătre compania Vodafone România.

"#rețeaua_solidarității românești funcționează! Vodafone donează un aparat de testare Covid 19 la Spitalul TBC din Arad! Fundația Vodafone România își unește forțele cu Asociația Cetatea Voluntarilor Arad și cu comunitatea arădeană și a decis să susțină cu 150.000 de euro Fondul de Urgență creat de ARCRomania pentru achiziționarea unui aparat de testare Covid 19! Acesta va fi instalat în Spitalul TBC. Aparatul va veni și cu 5.000 de teste! Pentru punerea în funcțiune parcurgem etapele legale. Rețeaua Solidarității pune în mișcare forțele bune din societatea românească!", a declarat președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca.[audio mp3="https://realitateadearad.net/wp-content/uploads/2020/03/ARADCU-00-IUSTIN-CIONCA-VI20MART-DONATII-1.mp3"][/audio]Și alte companii și Arhiepiscopia Aradului au făcut deja donații consistente, a mai declarat președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca.[audio mp3="https://realitateadearad.net/wp-content/uploads/2020/03/ARADCU-00-IUSTIN-CIONCA-VI20MART-DONATII-2.mp3"][/audio] Ulteror acestor declarații, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România a donat 100.000 lei pentru Spitalul Județean Arad.