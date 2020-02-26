Arad: Bărbat de 22 de ani, drogat cu cannabis, descoperit în timp ce conducea o mașină
Arad: Cetățean chinez, sancționat pentru că ar fi vândut mărfuri contrafăcute. Ce au descoperit polițiștii din Arad
Un bărbatde 22 de ani din comuna Semlac, județul Arad, este cercetat decătre polițiști dupăce a fost prins în timp ce conducea o mașină fiind sub influența cannabisului.
Conform purtătorului decuvânt al Poliției Arad, Claudia Iuga, "polițiștii din Semlac au depistat în trafic un tânăr de 22 de ani, din aceeași localitate, în timp ce conducea un autoturism pe raza localității Semlac"."Întrucât tânărul manifesta un comportament specific persoanelor aflate sub influența substanțelor psihoactive, a fost testat cu aparatul DRUGTEST, care a indicat o valoare pozitivă pentru substanța THC. Conform procedurii, s-a dispus recoltarea de probe biologice, în cauză fiind întocmit un dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe", a mai declarat purtătorul decuvânt al Poliției Arad, Claudia Iuga.Polițiștii continuă cercetările în acest caz.
Citește și:
- 08:22 - Victorii clare pentru Real Madrid, PSG și Bodo/Glimt în optimile Ligii Campionilor
- 16:45 - Trump transmite că Iranul poate participa la Cupa Mondială. Anunțul făcut de șeful FIFA
- 08:39 - Fotbal: Bayern Munchen și Atletico și-a umilit adversarele, marcându-le în total 11 goluri
- 19:46 - Fotbal. Programul primei etape din play-off și play-out în Superliga României
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arad și pe Google News