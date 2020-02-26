Arad: Bărbat de 22 de ani, drogat cu cannabis, descoperit în timp ce conducea o mașină

Un bărbatde 22 de ani din comuna Semlac, județul Arad, este cercetat decătre polițiști dupăce a fost prins în timp ce conducea o mașină fiind sub influența cannabisului.

Conform purtătorului decuvânt al Poliției Arad, Claudia Iuga, "polițiștii din Semlac au depistat în trafic un tânăr de 22 de ani, din aceeași localitate, în timp ce conducea un autoturism pe raza localității Semlac"."Întrucât tânărul manifesta un comportament specific persoanelor aflate sub influența substanțelor psihoactive, a fost testat cu aparatul DRUGTEST, care a indicat o valoare pozitivă pentru substanța THC. Conform procedurii, s-a dispus recoltarea de probe biologice, în cauză fiind întocmit un dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe", a mai declarat purtătorul decuvânt al Poliției Arad, Claudia Iuga.Polițiștii continuă cercetările în acest caz.