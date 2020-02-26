Sport· 1 min citire
Arad: Copacii bătrâni și bolnavi din municipiul Arad vor fi înlocuiți cu copaci tineri
26 feb. 2020, 23:16
Actualizat: 26 feb. 2020, 23:16
Articol scris de Scris de Boitiu Ciprian
Copacii bătrâni și bolnavi din municipiul Arad vor fi înlocuiți cu copaci tineri, a anunțat, miercuri, Primăria, care a demarat o amplă acțiune de plantare a arborilor în mai multe zone din oraș.
Echipele edilitare vor interveni în cursul zilei de joi pe Bulevardul General Ion Dragalina, iar măsuri similare au fost luate deja strada Aviator Georgescu.Municipalitatea anunță că va interveni în fiecare zonă unde identifică arbori bătrâni sau bolnavi, care vor fi tăiați, iar locul lor va fi luat de copaci tineri.
